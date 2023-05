O servidor público aposentado Jeronymo Artur Brito D’Albuquerque Lima, ex-diretor geral do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), morreu, na madrugada desta quarta-feira (10), em Rio Branco. Era pai do do corregedor-nacional do Ministério Público Oswaldo D’Albuquerque, procurador de Justiça do Estado do Acre.

Jeronymo Artur Brito D’Albuquerque Lima fazia hemodiálise e morreu de falência dos órgãos.

A presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Regina Ferrari, emitiu nota de pesar pelo falecimento. “Neste momento de dor, a presidente do Tribunal de Justiça do Acre, em nome de todos os magistrados, magistradas, servidoras e servidores, solidariza-se com as servidoras, familiares e amigos enlutados. Que Deus, em seu infinito amor e misericórdia, console os seus corações neste momento de dor e tristeza”, diz a nota.

O velório está ocorrendo na Capela do Cemitério São João Batista, localizada na Avenida Antônio da Rocha Viana, Bairro Vila Ivonete. O sepultamento será amanhã em horário a ser anunciado pela família.

Jeronymo D’Albuquerque foi servidor do Poder Judiciário do Acre, iniciando sua passagem pelo TJAC, logo após a instalação em 1964. Durante a Abertura do Ano Judiciário, em fevereiro de 2023, Jeronymo D’Albuquerque recebeu a Ordem do Mérito do Judiciário, no grau Grande Oficial.