9ª edição do Startup Day acontecerá em 27 de maio; inscrições estão abertas

A 9° edição do Startup Day, idealizada pelo Sebrae, será realizada no dia 27 de maio de 2023 e será totalmente gratuita. O evento, que ocorre simultaneamente em todo o país, busca fomentar o ecossistema inovador brasileiro e apresentar a

experiência Sebrae Like a Boss de atendimento às startups de todo o território nacional.

Pela primeira vez, no Acre, o evento será realizado não somente em Rio Branco, mas também em Cruzeiro do Sul, de forma presencial, para difundir cada vez mais os conceitos de ecossistema de inovação e empresas inovadoras.

Na capital, o Startup Day acontecerá na sede do Sebrae, localizada na Av. Ceará, 3693, bairro 7º BEC, e em Cruzeiro do Sul, será no Teatro dos Nauas, ambos a partir das 8h. A programação contará com palestras ministradas por nomes de

referência na temática de empreendedorismo e inovação, além de mesas de debates e o desafio Like a Boss.

A construção do evento é feita de forma colaborativa, privilegiando as demandas e necessidades do ecossistema de inovação local, nele será possível gerar conexões com investidores e potenciais clientes. Podem participar empresas de qualquer segmento e startups em todos os momentos de maturidade: curiosidade, ideação, operação e tração.

As inscrições para o Startup Day podem ser realizadas pela loja do Sebrae no Acre: https://ac.loja.sebrae.com.br

Desafio Like a Boss

É voltado para startups em operação e oferece aos participantes a oportunidade de apresentar suas ideias e soluções inovadoras a um painel de especialistas em negócios, investidores e mentores. Os empreendedores terão a chance de aprimorar suas habilidades, expandir suas redes de contatos e receber feedback valioso para o crescimento de suas empresas.

Programação de Rio Branco:

8h – Credenciamento;

8h30 – Abertura;

9h – Palestra Ecossistema de empreendedorismo e inovação brasileira, com Rodrigo Paolilo;

10h30 – Palestra Inovação aberta: desafios e oportunidades através do marco legal das startups, com Claudio Nascimento;

11h30 – Mesa de debate

14h – Desafio Like a Boss

Programação de Cruzeiro do Sul:

7h45 – Credenciamento;

8h10 – Abertura

8h30 – BioTech3D – Os caminhos entre a pesquisa e o empreendedorismo, com Tiago Lucena.

9h30 – Palestra Pesquisa acadêmica ao mercado: um relato de experiência, com Ricardo Marques.

10h30 – Palestra Inovação aberta: desafios e oportunidades através do marco legal das startups, com Claudio Nascimento (online) 11h30 – Mesa de debate