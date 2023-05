“A Pequena Sereia” marca as estreias da semana no Cine Araújo

Um dos filmes mais aguardados de 2023, “A Pequena Sereia” estreia, nesta quinta-feira (25), nas telas do Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping. Além do live action da princesa do fundo do mar, estreiam também as comédias “Campeões” e “Meu Pai é um Perigo”, e o suspense policial “ Sede Assassina”.

O remake do clássico da Disney, de 1989, “A Pequena Sereia” conta a história da filha mais nova e mais rebelde do Rei Tritão (Javier Bardem), Ariel (Halle Bailey), uma bela e espirituosa jovem sereia com sede de aventura. Ela deseja descobrir mais sobre o mundo além do mar. Ariel visita a superfície e se apaixona intensamente pelo encantador Príncipe Eric (Jonah Hauer-King), ao salvá-lo de um naufrágio.

Embora as sereias estejam proibidas de interagir com humanos, Ariel tem de seguir o seu coração. E para procurar o príncipe humano em terra firme, e se aproximar dele, a jovem sereia pede ajuda à bruxa do mar Úrsula (Melissa McCarthy). Ariel aceita, então, ceder sua voz para que a feiticeira lhe dê pernas. Agora, ela tem que enfrentar o desafio de se comunicar com o rapaz ao experimentar a vida em terra firme, além de entrar em conflito com os valores de sua família.

Já a comédia dramática “Campeões”, narra a história de Marcus (Woody Harrelson), um ex-técnico profissional de basquete que, após uma série de erros, é ordenado pelo tribunal a trabalhar com uma equipe de jogadores com deficiência intelectual, como parte de seu serviço comunitário.

No início, Marcus tem várias dúvidas sobre a capacidade do time e não acredita no potencial dos jogadores. Porém, com o passar do tempo, o técnico teimoso e cabeça-quente começa a perceber que, com trabalho em equipe, o time pode chegar mais longe do que ele imaginava. O filme conta com a direção de Bobby Farrelly, além de Ernie Hudson, Cheech Marin, Kaitlin Olson e Matt Cook no elenco.

A comédia “Meu Pai é um Perigo” é centrada em Sebastian (Sebastian Maniscalco), que pretende pedir a mão da sua namorada, Ellie (Leslie Bibb), em casamento. Ao saber da novidade, o pai de Sebastian, o imigrante italiano Salvo (Robert De Niro), insiste em passar mais tempo com a família da futura noiva do seu filho. Tal aproximação é encorajada pela moça.

Mas o fim de semana com a família super-rica e excêntrica dela, se transforma no que pode ser descrito como choque cultural, fazendo com que Sebastian e Salvo cheguem a conclusão que entre as famílias, não existe nada em comum. O filme é baseado na vida do comediante Sebastian Maniscalco, que costuma ver e descrever a sua experiência de crescer com pais imigrantes, através de lentes cômicas.

No suspense policial “Sede Assassina”, na véspera de Ano Novo, a polícia de Baltimore e o FBI lançam uma desesperada caçada para identificar e capturar um assassino em massa que está aterrorizando a população. Frustrado pelo comportamento enigmático e sem precedentes do criminoso, o investigador-chefe do FBI (Ben Mendelsohn) recruta Eleanor (Shailene Woodley) para ajudá-lo no caso.

Mesmo inexperiente, a talentosa policial, que está lutando contra os demônios de seu passado, pode ser a única pessoa a entender a mente e traçar o perfil desse assassino enigmático. O filme é dirigido por Damián Szifron (“Relatos Selvagens”) e conta também no elenco, além de Woodley e Mendelsohn, com Ralph Ineson, Dusan Dukic, Jovan Adepo, Mark Camacho e Michael Cram.

Além de “Guardiões da Galáxia Vol. 3”, o filme “Velozes e Furiosos 10” também está em cartaz.