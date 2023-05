AABB e Corpo conquistam vitórias no Copão Zé Carlos de Vôlei

AABB, no feminino, e Corpo, no masculino, conquistaram vitórias no Copão Zé Carlos de Vôlei nessa sexta-feira (12), no ginásio Álvaro Dantas.

A AABB derrotou o Floresta por 3 sets a 0, com parciais de 25×18, 25×23 e 25×11.

A Corpo bateu o Mascarenhas por 3 sets a 0, com parciais de 25×17, 25×21 e 25×19.

Sequência a segunda

A fase de classificação do Copão Zé Carlos vai ter sequência na segunda-feira (15), a partir das 19 horas, no Álvaro Dantas.

Floresta e Jotas abrem a programação, no feminino, e o Teles enfrenta a Corpo, no masculino.