Ação da polícia resulta na prisão de duas pessoas ligadas ao tráfico no Juruá

Nesta quarta-feira (24), a Polícia Civil do Acre (PCAC) em parceria com a Polícia Federal (PF) realizaram a operação Ceifador, em Cruzeiro do Sul, em que foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão contra membros de organização criminosa, investigados por crimes hediondos, sobretudo, homicídios qualificados.

Durante a ação policial, ocorreram duas prisões pelo crime de tráfico de drogas, além da apreensão de entorpecente e ativos criminais.

O delegado Rafael Távora explicou que a ação orquestrada pelas Polícia Civil e Federal visou atingir contundentemente os tentáculos da facção, especialmente os envolvidos com homicídios e tráfico.

“A ação que iniciou em Cruzeiro do Sul se estendeu até a cidade de Rodrigues Alves, pois a Polícia Civil está atenta as movimentações dos grupos criminosos e se une a outras forças, como a PF para combater essas organizações”, enfatizou o delegado Rafael Távora.