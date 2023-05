Acidente deixa duas pessoas com traumatismo craniano no interior do Acre

O ciclista Sérgio Reis e o motociclista Josué Oliveira da Silva, 47 anos, ficaram feridos após uma colisão na noite desta terça-feira (30), na Rodovia Ac-40, no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, Sérgio Reis trafegava em uma bicicleta pela ciclovia da rodovia, quando uma motocicleta conduzida por Josué colidiu contra o ciclista. Com a batida entre a moto e a bicicleta, Sérgio e Josué foram arremessados, bateram as cabeças no asfalto e ambos tiveram Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza moderado.

Populares que passava pelo local ajudaram as vítimas e acionaram a polícia e ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte básico e encaminharam os homens para o Hospital Ary Rodrigues, em Senador Guiomard. Devido a gravidade das lesões, tanto Josué, quanto Sérgio Reis, foram encaminhados em duas unidades de suporte avançado, para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito também esteve no local e isolaram a área para o trabalho da perícia criminal. Depois da perícia, os veículos foram recolhidos e encaminhados ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).