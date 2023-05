Acidente na Dias Martins envolve família com criança e agente penitenciário

Na noite deste domingo (28), um trágico acidente ocorreu na Estrada Dias Martins, envolvendo um Fiesta Sedan e um Fiat Uno, ambos da cor vermelha.

De acordo com relatos de testemunhas presentes no local, o condutor do Fiesta Sedan, que seria um agente penitenciário, estaria conduzindo o veículo sob efeito de álcool, no sentido centro-bairro. Ao perder o controle do veículo, o condutor invadiu a contramão e colidiu violentamente com o Fiat Uno. O impacto resultou em danos significativos em ambos os veículos, deixando destroços espalhados pela estrada.

De acordo de relatos de testemunhas ao ContilNet, o Fiat Uno transportava três ocupantes, sendo um casal e seu filho. O condutor do Fiat Uno ficou preso nas ferragens, requerendo intervenção especializada para sua retirada. As outras duas pessoas no carro também sofreram ferimentos, porém, a gravidade de suas lesões ainda não foi confirmada.

Imediatamente após o acidente, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Polícia Militar foram acionadas e chegaram rapidamente ao local para prestar socorro às vítimas. Os profissionais de saúde iniciaram os primeiros procedimentos de atendimento emergencial, enquanto a polícia trabalhou para organizar o tráfego e garantir a segurança na área.

A situação exigiu a interdição parcial da Estrada Dias Martins, causando congestionamentos e afetando o fluxo de veículos na região.