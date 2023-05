Acre aparece como um dos estados brasileiros que mais consome carne bovina; entenda

A junção de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), da Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO) e Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), mostram alguns dados em que é possível conferir alguns hábitos alimentares, com foco no consumo de carne bovina, neste contexto, o estado do Acre se destaca na média nacional.

Atualmente, o Acre é o 3º no ranking de maior consumidor de carne bovina, e fica acima da média nacional, com 28,3kg por pessoa, ficando atrás somente do Amapá (30,5kg) e do Mato Grosso do Sul (29,4kg), tendo o ano de 2022 como referência.

Já os menores consumos estão em Alagoas (15,0kg), Ceará (15,4kg) e Espírito Santo (15,6kg). O encarecimento da carne nos últimos anos e o desabastecimento da proteína no país, deixou consequências na alimentação dos brasileiros. O consumo de carne bovina atingiu a média nacional de 24,2kg por habitante em 2022, o menor nível desde 2004, segundo relatório divulgado pela consultoria agro do Itaú BBA.

A tendência dos últimos anos, foi uma migração de consumo de carnes bovina para outras proteínas animais, especialmente a carne de frango, porco e peixes. Além disso, esse fator contribuiu para o consumo de cortes mais baratos, apenas 8 estados consomem “carne de primeira”, no entanto, o Acre não está incluso, apesar de consumir uma quantidade expressiva, grande parte da população, compra “carnes de segunda”.