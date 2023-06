Acre é o estado brasileiro com maior percentual de empresas fechadas em 2023

Segundo dados divulgados nesta terça-feira (30) pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) no Mapa de Empresas, o Acre teve aumento de 58% no número fechamentos de empresas.

Os números são do primeiro quadrimestre de 2023, comparados ao mesmo período em 2022. Logo atrás do Acre está Roraima, com 49,0%; Paraíba, 45,8%; o Amazonas com 44,3%; e Mato Grosso, 43,2%.

Na outra ponta, estão os estados com maior percentual de empresas abertas. São eles: Tocantins, com 34,8%; Mato Grosso, 32,9%; Rondônia, 29,9%; Paraná, com 28,2%; e Roraima, 27,1%.

O Brasil abriu liquidamente 594,9 mil empresas no primeiro quadrimestre de 2023. E 80,4% destas empresas criadas são de microempreendedores individuais (MEI).

O mapa também mostrou que 83,8% das empresas abertas no primeiro quadrimestre são dos setores de comércio e serviços.