Acre é o estado brasileiro com menor cobertura vacinal contra poliomielite

O estado do Acre apresenta a menor cobertura vacinal contra a poliomielite no Brasil, com apenas 39% de crianças imunizadas. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (30).

A situação preocupa, visto que a região faz fronteira com o Peru, país que registrou caso da doença e, portanto, representa uma área de risco. De acordo com dados da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), 20.090 crianças receberam vacinação incompleta e 2.551 ficaram sem qualquer vacina contra a pólio em 2022.

Os estados do Rio de Janeiro (50,9%), Roraima (53,4%) e Distrito Federal (54,4%) também apresentaram taxas de cobertura vacinal abaixo do ideal.

Para garantir a proteção completa, crianças de até 5 anos devem completar o esquema vacinal com cinco doses, sendo três da Vacina Inativada Poliomielite (VIP) aos dois, quatro e seis meses de idade, e duas de reforço da Vacina Oral Poliomielite (VOP) aos 15 meses e quatro anos.

Vale lembrar que o Brasil está livre da poliomielite desde 1989 graças a campanhas robustas de imunização, que mantiveram a cobertura vacinal acima de 95% em todo o país, evitando a circulação do vírus.