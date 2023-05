Acre está abaixo da média nacional no número de enfermeiros registrados, diz levantamento

O Brasil possui 2.822.6 milhões de enfermeiros entre 207,8 milhões de brasileiros em 2023. Proporcionalmente, há treze (13,5) enfermeiros a cada grupo de 1.000 habitantes (estão incluídos neste grupo profissional enfermeiros técnicos e auxiliares).

Um levantamento realizado pelo Brasil em Mapas, com dados do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) apontou que no Acre há 11,5 enfermeiros por cada 1 mil habitantes.

O Brasil possui uma taxa três vezes superior a média mundial, de 4,0 enfermeiros por 1.000 pessoas), de acordo com dados do World Bank. O ideal proposto pela OMS é de 5 enfermeiros (incluído auxiliares) a cada mil habitantes.

A média de países de alta renda ou desenvolvidos está em 8,71 enfermeiros por 1.000 pessoas, de acordo com dados da OCDE para um grupo de 25 países.

No Brasil a maioria dos estados ainda estão abaixo da média nacional (13). A unidade federativa com a maior taxa é o Distrito Federal, cujo valor da proporção é 22,25 enfermeiros a cada mil habitantes, seguido pelo Amapá (22,2) e Rio de Janeiro (20,7). Já as menores taxas estão nos estados de Santa Catarina (9,7), Mato Grosso (9,8) e Espírito Santo (10,6).