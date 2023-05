Acre está entre os estados do país com menor número de transplantes de córnea

Um levantamento do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) apontou que o Acre está entre os estados do país com menor número de transplantes de córneas. Em 2022, o estado realizou apenas 237 procedimentos.

Outro fato importante é que, em todo o país, 24 estados possuem pelo menos um banco de tecidos oculares na rede pública, com exceção do Acre, Amapá e Roraima.

Dados do Sistema Nacional de Transplantes (SNT) revelam que, atualmente no Brasil, há 24.319 pacientes à espera de algum procedimento nas córneas. Os dados se referem a atendimentos feitos no SUS e nas redes privada e suplementar. O tempo de espera por um transplante de córnea, segundo o CBO, é de 13,2 meses, em média.

E a região Norte representa menos de 5% do total de transplantes de córnea realizados entre 2012 e o ano passado. Os piores desempenhos são de Tocantins, com 145, Acre, com 237, Rondônia, com 569, Alagoas com 625 e Paraíba com 1.115.

O transplante de córnea é o procedimento cirúrgico que permite a substituição total ou parcial da parede anterior do olho diante de doenças que atingem córnea e levam à cegueira.

Para entrar na fila de espera por um transplante de córnea, os pacientes precisam se consultar com os médicos especialistas em córnea e transplante que são inscritos como transplantadores e pertencem a um centro transplantador inscrito na Central Estadual de Transplantes (CET). O paciente aguarda numa fila que é única por estado.