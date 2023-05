Acre pode se tornar corredor de importações e exportações; entenda

O Acre pode se tornar uma espécie de corredor de importações e exportações com a construção do Porto de Chancay, no Peru. Além disso, é esperado que isso traga benefícios econômicos para o estado, já que os custos referentes à comercialização devem diminuir.

Nesta quarta-feira (10), alguns empresários acreanos e representantes do governo estiveram no país vizinho para visitar o canteiro de obras do porto, para conhecer e entender seu tamanho, na construção que é de interesse também deste lado da fronteira.

Atualmente, as importações e exportações dependem do trajeto feito da região Norte até a região Sul do Brasil, através das rodovias federais. O Porto de Chancay causaria uma diminuição nos custos, visto que a distância, de um pouco mais de 1,4 mil quilômetros, é consideravelmente menor.

“O Acre tem potencial para se tornar um corredor de exportação e importação. Custos e tempo de transporte vão ser significativamente diminuídos com a conclusão desse porto”, disse o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita.

Conforme informações do gerente-geral do projeto do Porto de Chancay, Carlos Tejada, a previsão é que as obras sejam concluídas até o segundo semestre de 2024.