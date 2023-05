Acre recebe mais de R$3 milhões para combater ameaças às escolas

Portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (3) revela que o Ministério da Justiça e Segurança Pública reconheceu situação de emergência nas escolas e fará repasse de até R$ 3 milhões por estado para o fortalecimento da segurança nas instituições de ensino. O repasse inclui o Estado do Acre

A decisão ocorre após os ataques em instituições de ensino e ameaças de novos atentados nas redes sociais. No Acre, foram detectados pelo menos cinco casos de ameaças de ataques às escolas, razão pela qual o Governo do Estado criou o programa “Escola Segura”. Os recursos a serem liberados iriam para este programa.

De acordo com o Ministério da Justiça, os recursos adicionais serão direcionados do Fundo Nacional de Segurança Pública para todos os estados e o Distrito Federal. Os entes federativos também devem apresentar um plano para a aplicação dos recursos, que será avaliado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, em prazo previsto no edital de chamamento público. A portaria foi assinada pelo chefe da pasta, Flávio Dino.

A ação é a mais recente do ministério para tentar conter a onda de violência nas escolas. No mês passado, Dino anunciou repasse de R$ 150 milhões para reforçar a segurança. A pasta intensificou o monitoramento das redes sociais e mirou em grupos nazistas e neonazistas que, segundo o ministro, estão por trás de grande parte das ameaças e ataques.