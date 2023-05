O Plano Estadual de Redução de Filas no sistema público de saúde no Acre foi aprovado pelo Ministério da Saúde (MS). Com a aprovação, mais de R$ 2 milhões em recursos federais foram destinados para a realização de cirurgias eletivas em todo o estado.

A previsão da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) é que até o final de 2023 sejam realizados 3.302 procedimentos cirúrgicos.

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) apresentou o Plano, nesta terça-feira (9), durante a 3ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), na sede da Associação dos Municípios do Acre (Amac), em Rio Branco.

O Plano Estadual integra o Plano Nacional das Filas de Cirurgia Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas no Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo é incentivar a organização de mutirões em todo o país, para desafogar a demanda represada.