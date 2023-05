Acre tem apenas um representante no Conselho de Desenvolvimento de Lula

O Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), conhecido também como Conselhão, teve sua primeira reunião na quinta-feira (4). Ao todo são 246 integrantes. Entre eles, Manoel Monteiro de Oliveira, representando o Acre, segundo o site Poder360.

Manoel Monteiro é diretor da Cooperativa Central da Comercialização Extrativista do Estado do Acre (Cooperacre), uma das principais cooperativas do Brasil, sendo a responsável pela maior produção de castanha beneficiada do país. Mais de três mil famílias extrativistas e da agricultura familiar fazem parte da cooperativa e trabalham, além da castanha, com a produção do látex e frutas para polpa.

Os convidados são de diversos setores, como artistas, influenciadores digitais, médicos, diretores de instituições públicas e privadas, representante de associações e movimentos sindicais, dentre outros.

A reunião aconteceu no Itamaraty, sala Brasília. E foi aberta pelo por Alexandre Padilha (PT), titular das Relações Institucionais, responsável pela organização do conselho, e pelo secretário-executivo do órgão, Paulo Pereira.

Coordenado pelo presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, o Conselhão deverá ser um espaço de diálogo entre o governo e a sociedade, que além de elaborar indicações normativas, propostas políticas e acordos de procedimento, também analisará propostas de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico-social sustentável.