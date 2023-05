Acre tem queda no número de beneficiários de planos de saúde

O número de pessoas beneficiárias de planos de saúde teve redução no Acre. A redução contrasta com o restante do país, que cresceu 3,1%, segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

De acordo com o balanço geral feito no país, o setor terminou o ano de 2022 com 50,4 milhões de beneficiários. O crescimento foi de 1,5 milhões, em relação ano de 2021.

Os estados do Acre e Macapá foram os únicos a registrar queda no número de beneficiários de planos de saúde. Já os que registraram maior aumento foram São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

De acordo com a ANS o maior crescimento registrado foi em plano médicos e odontológicos. A agência relaciona o aumento na busca por planos de saúde com a pandemia da Covid-19, com a preocupação de garantir acesso a um sistema de saúde em momentos de necessidade.