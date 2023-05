Acreana chega ao RJ para maior competição de Crossfit Games do planeta

A acreana Patrícia Maciel chegou ao Rio de Janeiro nesta quarta, 24, e na sexta, 26, na Arena Carioca, começa a disputar as semifinais do Crossfit Games, maior competição do esporte realizada no planeta.

“Chegar nas semifinais do Games é um sonho, mas vamos por mais. Vou realizar dois treinamentos no Rio e esperar o momento do início das disputas”, disse a acreana.

Somente 30

Somente 30 atletas de toda a América do Sul estão no Rio de Janeiro para a disputa desta etapa da competição.

“São duas vagas para as finais do Games. Vou me desafiar e tentar fazer o melhor. A classificação para a final seria fantástico”, comentou Patrícia Maciel.

Final nos Estados Unidos

A final do Crossfit Games será disputada em Madison, capital do Wisconsin, nos Estados Unidos, entre os dias 1º e 6 de agosto.