Acreana é artilheira do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino

A atacante acreana Valéria Paula marcou um dos gols do Botafogo na vitória por 2 a 0 diante o Taubaté, no interior de São Paulo, nesse fim de semana, e assumiu a artilharia do Campeonato Brasileiro Feminino A2 com seis gols.

“Foi uma vitória muito importante. Estou muito feliz por esse momento pessoal, mas mais feliz pelo Botafogo. Temos uma equipe unida e que trabalha muito em busca dos objetivos”, comentou Valéria Paula.

Botafogo lidera

O Botafogo lidera o grupo A do Brasileiro A2 com 13 pontos e uma das metas para a atual temporada é conquistar o acesso para a série A1. A próxima partida do Botafogo será contra o América Mineiro no domingo (28), no Rio de Janeiro.

“Chegamos próximo do acesso no ano passado e certamente essa é uma das nossas metas. Precisamos seguir trabalhando forte para garantir a vaga para o momento decisivo do Brasileiro”, disse a atacante acreana.