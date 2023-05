Acreana é coroada Miss Universo 2023 no Peru:”sem palavras pra tanta alegria”

A acreana Jussara Lima, de 11 anos, foi coroada Little Miss Universo 2023 neste final de semana. O concurso ocorreu no sábado, dia 20 de maio, no Peru.

Em maio, a pequena Jussara conversou com a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, falando da sua preparação para a disputa. Com traje típico do Brasil e um vestido rodado vermelho, a criança fez história e trouxe a faixa. “Estou sem palavras pra tanta alegria e gratidão”, publicou nas suas redes sociais.

Jussara Lima começou a desfilar com apenas 7 anos na cidade natal. O desejo de se tornar miss surgiu depois que Jussara Lima, teve uma grande perda que foi o falecimento do pai, com isso começou a participar de Workshop, oficina de modelo e de concurso “Mini Miss Acre Mundial”, em dezembro de 2019/ 2021, devido à pandemia foi um reinado logo. “Little Miss Brasil Universo”, em setembro de 2022/2023. E agora com um título internacional “Little Miss Universo 2023”.

“Quero resplandecer a luz de Deus ao mundo, mostrando minha essência. Ser miss não é ser apenas bonita, mas sim deixar nossa marca com muita alegria, carinho e amor ao próximo. Além disso, quero ser prova viva de que independente de status, raça, cabelo e qualquer diferença entre nós, todos podemos realizar nossos sonhos e alcançar nossos objetivos, com muita fé em Deus e coragem conseguimos”, contou Jussara Lima em conversa com este colunista.

Jussara Lima tem o apoio e o incentivo da família para se tornar quem desejar quando adulta. De acordo com ela, amigos da família e da igreja que ela frequenta também demonstram carinho e a ajudam quando necessário.

“Minha família é meu maior apoio, todos me incentivam muito e me ajudam, quando minha mãe não pode me levar num compromisso, meu tio ou minha avó me levam e assim posso participar de mais coisas e todos familiares ficam torcendo pra dar tudo certo”, concluiu.

Agradecimentos aos coordenadores nacionais Thiago Facundes e Cássio Pardo e ao Coordenador Estadual Izaias Gomes pelo apoio e dedicação no concurso.

Veja fotos cedidas a coluna: