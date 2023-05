Acreana é destaque em uma das maiores exposições ao ar livre do mundo

Está em cartaz em São Paulo a 9ª edição da Expo Paulista e a acreana Moara Negreiros, conhecida como Moka, ilustrando a região Norte com suas obras de arte. Esta é uma das maiores exposições ao ar livre do mundo.

A exposição a céu aberto reúne 30 obras, de diferentes regiões do país, distribuídas no canteiro central da avenida mais movimentada de São Paulo. Diariamente, 1,5 milhão de pessoas passam por dia por ali. Atualmente, Moara vive em Macapá, formada em designer gráfico, ela coordena o espaço de cultura-arte-residência Casa Viva.

A artista apresenta cinco painéis intitulados: Marabaixo, Peconha açaizeiro, Nove de Ouros, Ribeirinha e Mulheres do meio do mundo. Nesses painéis, Moka fala das mulheres que colhem o açaí, das ribeirinhas que levam as crianças para a escola e das dançarinas de Marabaixo, entre outras trabalhadoras do Norte.

A exposição conta, ainda, com obras de três artistas paulistanas: Catharina Suleiman, de origem libanesa; Erica Mizutani (aka Mizu), com descendência japonesa; e Soberana Ziza, mulher preta, nascida e crescida na Zona Norte da cidade.

Do Sul do País a gaúcha de Porto Alegre, Talita Hoffmann. Do Norte, Moara Tupinambá, de Mairi, em Belém do Pará, e Moara Negreiros, nascida no Acre.