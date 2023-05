A Little Miss Brasil Universo 2023, Jussara Lima, de 11 anos, vai concorrer ao Festival De Lá Beleza Mundial 2023, no Peru, na cidade de Arequipa nos dias 18 a 20 de maio.

Com os cabelos longos e cacheados e com o sorriso no rosto, a bela Jussara Lima, irá representar o Brasil no concurso internacional, reunindo candidatas de todos os países em busca do título.

A pequena Jussara Lima, já possui alguns títulos e agora vai em busca do título internacional representando o Brasil. Ela é Mini Miss Acre Mundial 2019/2021, Little Miss Brasil Universo 2022, Mini Miss Réveillon universo 2023, Little Miss Brasil Universo 2023.

A acreana iniciou sua trajetória aos 06 anos de idade, participando de várias oficinas de modelo, workshop de passarela e concurso de beleza. Jussara conversou com a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, e falou sobre a sensação de representar o seu estado e país no evento: “Hoje venho primeiramente agradecer a Deus, pela oportunidade de representar o Brasil e mais uma vez o meu estado do Acre em um concurso internacional. Agradeço também ao tio @cassiopardo e ao tio @thiagofagundesoficial por acreditar no meu potencial.

Agradeço também ao nosso excelentíssimo Governador do Estado do Acre @gladsoncameli pelas palavras de positividade e sempre me recebe com a sua alegria que é contagiante. Estou na contagem regressiva para realizar mais um dos meus sonhos que é representar o Brasil com toda a força do povo acreano.

De acordo com a assessoria da miss, esses dias estão sendo de muita correria na organização do traje típico. A miss acreana explicou um pouco sobre os detalhes do traje: “Irei mostrar através do meu traje típico a grande festa popular do Brasil que é o Carnaval. A criação do meu traje é assinado pelo Bismark, já meu traje de gala é um vestido belíssimo de princesa desenhado e confeccionado pela minha prima Lucinha Lima, contou ao ContilNet.

Jussara revelou ao ContilNet que a data do confinamento vai ocorrer nos dias 18,19 e 20 de maio: “Estou indo para o Peru na cidade de Arequipa no dia 15 de maio. Agradeço aos meus patrocinadores RR Capotas, Gadelhas contabilidade, Clínica Physio Estética e Dr. Rodiney Lima.”