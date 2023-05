Acreana que vendia milho nas ruas é uma das mais disputadas para o São Paulo Fashion Week

Moradora do bairro Canaã em Rio Branco no Acre, a modelo Bruna Danyele Silva de Holanda, mais conhecida como Selena, nome artístico batizado pela agência paulista Another Angecy, a acreana é um dos rostos mais disputados pelas marcas, para o São Paulo Fashion Week 2023.

Selena conversou com a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, e abriu o jogo sobre a sua vida no Acre, antes de se tornar uma modelo profissional. De família humilde e origem indígena, Selena morava em casa com os pais, um irmão de 18 anos, outro de 14 e uma menina de 6 anos.

Selena nunca imaginou aterrissar nas passarelas de moda. Selena trabalhava como vendedora de milho no Acre, e nunca imaginou encarar um salto, e mal sabia que modelo seria sua nova profissão. O scoutter acreano Sidney Lins da Top Model Agency AC foi responsável pela mudança radical na vida da acreana.

“Meu scouter me encontrou em uma praça vendendo milho com a minha família, entrei em contato com ele, e ele me chamou pra fazer as aulas de passarela. Eram todos os domingos. Comecei a fazer as aulas. Eu não sabia andar de salto, nunca tinha andado de salto na minha vida. Meu scouter Sidney me ajudou muito e até hoje ele me ajuda. Nós nos tornamos grande amigos um do outro. Eu lembro que eu ensaiava de 2 a 3 horas por dia em cima de um salto aprendendo a me equilibrar, a andar, postura, e muito mais. Todo dia eu treinava na varanda de casa. Meus pais sempre me apoiaram muito”, revelou em conversa com este colunista.

A modelo acreana falou sobre a experiência nas passarelas do SPFW, um dos maiores eventos de moda da América Latina no ano de 2022.

“Na última temporada que ocorreu no final do ano passado desfilei e fui uma das modelos que pegou mais desfiles e se destacaram. Foi uma experiência incrível e maravilhosa! Final do ano eu me mudei pra SP pouco tempo depois fiz os casting do SPFW, desfilei para muitas marcas , fui umas das recordista e foi uma experiência incrível, maravilhosa”.

Há 8 meses e meio empenhada na carreira, a acreana já se projeta para uma carreira nacional meteórica. Em bate papo exclusivo com este colunista, Selena revelou que sonha em virar modelo internacional e trabalhar fora do país. Selena hoje sobrevive da sua carreira de modelo e deixa um recado para as meninas que estão ingressando na área.

“Não desista. No início parece ser impossível, vão ter dias que vai dar vontade de desistir, mas não baixe a cabeça, não desista do seu sonho. Nada nessa vida é fácil, mas também não é impossível. Lute com toda a sua força, tenha garra e determinação, aproveite cada oportunidade que você tiver para mostrar seu talento para o mundo. Muitas pessoas desvalorizam o Acre, acham que no Acre não existem pessoas com talento, mas eu digo a vocês que no Acre existem meninas e meninos talentosos, sim”.