O Hair Stylist acreano, conhecido como Ronnys Ferreira em terras brasileiras, se transformou no bem-sucedido empresário Francisco Souza em Portugal, país que escolheu para viver. Ele realizou o desfile Summer Color Trends 2023, pelo Francisco Souza Hair Design, com o apoio de importantes marcas especializadas em tratamentos capilares e de beleza, do seu instituto de beleza que emprega dezenas de profissionais. O evento ocorreu no hotel 5 estrelas The One Palácio da Anunciada, no último fim de semana, e contou com a presença de diversos famosos. O grande profissional foi merecidamente aplaudido de pé pelos convidados, após o desfile.

Anfitrionando Inês Simões que é apresentadora e comentarista da TVI.

O badalado maquiador da superestrela Madonna Aaron Smith Henrikson também participou de Francisco Souza.

A noiva escolhida para o desfile SUMMER COLOR TRENDS 2023, Francisco Souza Hair design foi a apresentadora da TV Portugal Gilda Hopffer.

A acreana Sonaira Moura também desfilou representando a terra de Francisco Souza.

A atriz e apresentadora Gaby Fontenelle esteve no evento SUMMER COLOR TRENDS 2023.

A consagrada atriz da Rede Globo Thaís Campos fez exibição da figura no evento que causou em Portugal.

A ex-apresentadora de TV Joana Araújo, atualmente diretora da TVI de Portugal presente no evento.

Bela e serena a personal de Yoga Helô Biasoli traduz a aceitação do tempo com muita serenidade: “Algo acontece no nosso cérebro quando as pessoas pensam em mulheres com cabelos brancos. Dá-me vontade de rir quando alguém me diz que pareço mais velha por assumir os meus grisalhos.

Já não me importam estes comentários. Quero ser velha. Estou cansada de tentar parecer jovem. Não quero ser jovem. Já fui jovem. E ser uma pessoa mais velha a tentar parecer jovem, é um enorme esforço. Simplesmente não consigo manter a farsa… não consigo! A vida é feita de escolhas. Quero abraçar a idade que estou a viver.”

A engenheira mecatrônica do Senado Federal e acreana de nascimento Aleksandra Pessoa foi aniversariante do dia 10 de maio. Happy Birthday!!!

De comer rezando e depois agradecer os Deuses e a Chef do Amazon Gastrobar pelos deliciosos hambúrgueres. Destaque para o sabor regionalíssimo de banana frita. Tem música ao vivo a partir de quinta-feira fechando com samba e pagode no domingo começando às 16 horas.

Nos dias 13 e 14 de maio, em duas sessões realizadas às 16h e às 19h, a Usina de Arte João Donato receberá o espetáculo “Em busca do tesouro”. A peça, encenada pelo Grupo Arvoredo de Teatro e financiada pela Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour, é resultado de um processo desenvolvido após uma vasta pesquisa histórica sobre o povoamento da Amazônia, como foco na vinda de nordestinos para os seringais, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, ao longo da qual vieram mais de 50 mil homens para trabalhar na extração do látex.

*Penso que a Falha Canalha é apenas o Notícias Populares tentando usar figuras de linguagem mais sofisticadas e com um caderno B que, cabotinamente, se auto intitula “ilustrada”. De ilustrada só as imagens e a paginação bem diagramada, mas, se espremer, escorre sangue das negociatas. A Folha é DESNECESSÁRIA! Se transformou num tablóide sensacionalista com verniz de design. Que anúncio absurdo sobre a morte de Rita Lee: “Rita Lee rebelde desde a infância, se deixou guiar pelas drogas e discos voadores”. Oiiiiiii? ? ? ? Muito além de cantora, a grande dama do rock brasileiro rompeu muitas barreiras – da música, da representatividade, do sexo, da liberdade feminina. Foi como um Woodstock em cada um/a de nós.

Maior vergonha alheia dos “colegas”!!!

*Falando no tablóide, Janja teria ameaçado Lula de “rasgar a certidão de casamento”, se ele não criar um cargo de ministra para ela. É isso mesmo, segundo a Folha de São Paulo, a prima donna já até questionou ministros, e deu um ultimato ao “amado” com ameaça de “rasgar a certidão de casamento” se não conseguir um cargo à altura do seu potencial. Rindo de nervoso!

*A Universidade de Artes de Londres (UAL), uma das mais prestigiadas do Reino Unido, excluiu a palavra “mulher” de quase todos os trechos da sua política sobre menopausa e licença parental. Por meio de um comunicado, a UAL disse que “nem todas as pessoas grávidas são mulheres” e, portanto, reconhece “as pessoas grávidas e os pais trans, não binários, de gênero quer e de gênero fluido”. Triste ver um local de busca de saberes se tornar um hospício ideológico. A Universidade perdeu completamente a lucidez ao escolher uma inverdade que não se aplica à definição de gravidez, que é de um evento resultante da fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Habitualmente, ocorre dentro do útero e é responsável pela geração de um novo ser. Não há outro ser humano que possa menstruar, gestar e entrar na menopausa que não sejam as mulheres.

*Use suas redes sociais para compartilhar coisas boas! Já temos problemas demais na sociedade!

*”[…] a burrice influencia mais no comportamento humano do que o fator sexual, ou econômico ou outro qualquer. Daí se conclui que o gênio é um vencido e um miserando. Só o imbecil decide, só ele faz os costumes, as leis, as guerras, a moral e, numa palavra, as civilizações passadas, presentes e futuras. Ao passo que o gênio é o marginal das grandes decisões. Enquanto o gênio rosna de impotência e frustração, eis o cretino a fazer história. […] Amigos, temos que acabar com a burrice…” (NELSON RODRIGUES – ‘Elogio da Burrice’ – In: “A Pátria em Chuteiras: Novas Crônicas de Futebol”)