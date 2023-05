Adailton comemora reajuste dos plantões dos técnicos da Sesacre

Em uma sessão ordinária realizada nesta quarta-feira (24) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), foi aprovado por ampla maioria o Projeto de Lei que concede o reajuste de 30% no valor do plantão extra para os profissionais Técnicos da Saúde do estado. Essa medida representa um importante avanço para a valorização desses profissionais, reconhecendo a sua dedicação e importância para o sistema de saúde acreano.

O deputado Adailton Cruz, defensor incansável dos direitos dos Técnicos da Saúde, comemorou a aprovação do projeto e compartilhou sua satisfação com seus colegas. Após a votação, o deputado destacou: “Meus colegas Técnicos, acabamos de votar, e o reajuste de 30% no valor dos plantões foi aprovado. Compartilho com vocês essa pequena alegria, sei que de longe, esse valor não representa de fato o que todos merecem, mas foi o que conseguimos. Mesmo após termos nossa emenda derrubada, não desistimos e, juntos com os sindicatos e vocês, hoje virou realidade.”

Adailton Cruz também aproveitou a ocasião para reforçar a importância de continuar pressionando o governo por mais investimentos na área da saúde. Ele mencionou que nos próximos dias a Aleac irá regulamentar o Piso Salarial, o que trará mais avanços para a categoria. Além disso, o deputado afirmou que pretende trabalhar para a majoração em 100% do Auxílio Saúde a partir de setembro, além de buscar a destinação de 250 milhões de reais para reformular o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) em 2024.

Com a aprovação do Projeto de Lei, os técnicos em enfermagem, que antes recebiam R$ 78 por plantão diurno e R$ 98 pelo noturno, terão um acréscimo de 30% em seus vencimentos. Já os técnicos de nível médio passarão a receber R$ 102,07 em plantões padrão e R$ 153,86 em plantões noturnos aos finais de semana e feriados. Os técnicos em radiologia terão remunerações de R$ 123,08 em plantões comuns e R$ 184,25 em plantões noturnos aos finais de semana e feriados.

A conquista dessa valorização não teria sido possível sem o trabalho incansável do deputado Adailton Cruz, que se empenhou de forma imprescindível na defesa dos direitos e interesses dessa valorosa categoria profissional.