Nesta quinta-feira (11), a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizou uma Sessão Solene em homenagem ao Dia dos Profissionais de Enfermagem, atendendo ao requerimento do deputado Adailton Cruz (PSB). O evento aconteceu em uma semana simbólica para a categoria, a Semana da Enfermagem, proporcionando um momento ideal para reconhecer a importância desses profissionais para a saúde pública.

Em seu discurso durante a sessão solene, o deputado Adailton Cruz ressaltou a magnitude da enfermagem como a maior força de trabalho da saúde pública do país. Com mais de 2,5 milhões de profissionais atuando em todos os cantos do Brasil, a enfermagem desempenha um papel crucial na promoção da saúde e no cuidado direto aos pacientes. No Acre, mais de 12 mil profissionais compõem a enfermagem, reforçando seu impacto no estado.

O deputado expressou orgulho em fazer parte dessa classe e parabenizou todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem e servidores que compõem essa importante categoria. Ele ressaltou a necessidade de valorização salarial e condições ideais de trabalho para esses profissionais incansáveis. Apesar dos avanços técnicos e científicos alcançados ao longo dos anos, Adailton Cruz destacou que o reconhecimento social e salarial ainda é insuficiente.

Com firmeza, o parlamentar afirmou que é na Assembleia Legislativa que o primeiro passo deve ser dado para mudar essa realidade. Ele também declarou com propriedade que o Acre e o Brasil possuem uma dívida imensurável com a enfermagem e que é seu compromisso pessoal cobrar do Estado o devido reconhecimento e valorização da profissão. Adailton Cruz destacou que sairia frustrado de seu mandato se não conseguisse avançar nesse sentido nos próximos quatro anos, mas reforçou que a luta continua.

Alesta Costa, presidente do Sindicato SPATE/ACRE, expressou sua alegria em ter um representante legítimo e conhecedor da realidade da categoria no Poder Legislativo.

“Com o Adailton Cruz, realizamos um sonho. Ele é enfermeiro, sindicalista e um representante fiel da nossa classe. Acredito que a enfermagem ainda receberá o reconhecimento financeiro que merece, afinal, nós doamos nossas vidas para salvar outras vidas. O enfermeiro abandona sua própria família para cuidar da família do próximo. Parabéns a todos aqueles que dedicam suas vidas para ajudar a salvar outras vidas”, elogiou.

Os profissionais de enfermagem demonstraram uma profunda gratidão ao deputado Adailton Cruz pelo seu empenho em valorizar a categoria e buscar melhores condições de trabalho para esses profissionais tão importantes para a saúde pública. A sessão foi um momento emocionante para esses heróis da saúde, que sentiram a valorização e reconhecimento tão merecidos por parte do deputado e da sociedade em geral.