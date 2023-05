Adem Araújo é entrevistado no Podcast Esportes do ContilNet, nesta quarta

O empresário Adem Araújo será o entrevistado do Podcast Esportes do ContilNet nesta quarta-feira (24), a partir das 16 horas.

No bate papo com a duração de 40 minutos, Adem Araújo vai falar o trabalho desenvolvido na Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC), onde é vice-presidente, e da criação do Santa Cruz, caçula do futebol acreano.

Podcast Esportes

O Podcast Esportes vai ser apresentado em todas as plataformas sempre às quartas com um convidado especial.

“Montamos um time de entrevistadores para os nossos podcasts e o esporte é uma parte importante desse projeto. Tivemos um primeiro realizado e agora toda semana sempre vamos ter uma atração no esporte”, disse a diretora do ContilNet, Marina Pinheiro.

O podcast vai ao ar na página do ContilNet no YouTube e nas demais redes sociais.