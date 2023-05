Aeroporto de Cruzeiro do Sul interrompe voos até setembro; entenda o motivo

O Aeroporto de Cruzeiro do Sul passará por uma manutenção na pista de pouso entre os meses de junho, julho, agosto e início de setembro de 2023. Nesse período, o local ficará fechado para voos durante alguns dias da semana.

Os voos serão interrompidos nas segundas, terças, quintas e sextas-feiras, das 8h30 às 17h, e quartas-feiras, das 12:00 às 18:00. A decisão tem causado preocupações e incômodos para passageiros e pessoas da comunidade local.

Uma das preocupações é o fato da manutenção coincidir com o verão, época em que o volume dos rios está mais baixo e aumenta a demanda por voos, devido ao acesso por via fluvial se tornar mais difícil.

Os voos no período de fechamento do aeroporto terão que ser cancelados ou reajustados. A interrupção dos voos também deverá alterar o transporte de valores para as cidades isoladas de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, assim como os voos do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) e os voos aeromédicos.