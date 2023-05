“Ainda bem que não veio”, diz ministro após descobrir que secretário está com covid no Acre

Durante agenda em Brasiléia, no interior do Acre, nesta sexta-feira (19), o ministro da Segurança Pública, Flávio Dino, descontraiu as autoridades presentes quando descobriu que o secretário de Segurança do Acre, coronel Gaia, está com Covid-19. O gestor não compareceu ao evento por conta do diagnóstico.

O senador Sérgio Petecão interrompeu o discurso da vice-governadora Mailza Assis para dar a notícia: “Gente, o coronel Gaia acabou de me dizer que está com Covid e, por isso, não veio”. Imediatamente, o ministro respondeu: “Ainda bem que não veio”.

A fala de Dino arrancou gargalhadas das autoridades e dos demais presentes.

Além de Gaia, o governador Gladson Cameli também cancelou sua participação na agenda.