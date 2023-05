O coordenador da Bancada Federal do Acre, senador Alan Rick (União/AC), esteve reunido com deputados federais, senadores, prefeitos, secretários municipais e equipe da Associação dos Municípios do Acre (AMAC) para tratar da destinação e execução das emendas parlamentares e chamou a atenção para a necessidade das prefeituras enviarem os projetos para aproveitamento das emendas indicadas via Calha Norte.

“Há R$ 97 milhões em convênios do Calha Norte aguardando projetos de engenharia para o início de obras para as quais os recursos foram indicados. Esse levantamento é do final de Abril. Por isso fiz esse apelo aos gestores municipais para que esse dinheiro seja convertido em obras que beneficiem nossa população. Disse pela manhã na reunião com o governo e repeti aqui que não podemos perder recursos”, disse o senador.

Alan Rick também apresentou aos prefeitos as ações da Bancada Federal, em Brasília, como a busca por socorro e assistência às famílias atingidas pelas cheias, por soluções para o atendimento aos pacientes que precisam de cirurgias complexas, as discussões em torno da necessidade de recuperação das rodovias federais, as tratativas para o fim dos lixões com a instalação dos aterros sanitários, a atuação diante dos embargos das madeireiras e áreas rurais e as reuniões para tratar dos preços das passagens e do serviço das companhias aéreas.

Em outubro deste ano, deputados e senadores indicam, ao todo, mais R$ 718 milhões em emendas para governo e prefeituras investirem no estado e nos municípios. “Por isso esse momento de alinharmos as demandas é tão importante. Meu gabinete também está de portas abertas para receber os projetos para as novas indicações”, completou Alan.

Os prefeitos agradeceram a iniciativa da Bancada Federal em provocar o encontro. “Parabenizo o coordenador da Bancada pela iniciativa. Precisamos disso mais vezes. Sugiro que pelo menos a cada 3 meses possamos realizar um encontro como esse”, declarou o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia.

No final do encontro, o senador trouxe a informação de que o Ministério da Gestão e Inovação divulgou o cronograma de pagamento das emendas da modalidade transferência especial. Ainda este mês, o ministério divulgará a lista dos beneficiários. Os pagamentos começarão em 06 de junho.