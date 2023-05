Alan Rick elogia ministro de Lula em reunião da bancada federal: “Comprometido com o Acre”

Ao apresentar as ações feitas pela bancada federal do Acre durante os primeiros meses da atual legislatura, o senador Alan Rick (UB) falou sobre o projeto pioneiro, do consórcio que deverá criar 12 novos aterros sanitários no estado.

Os investimentos ultrapassam os R$ 125 milhões e serão todos oriundos do Governo Federal. A ideia é transformar o Acre em um projeto piloto para que todos os municípios comecem a usar aterros sanitários para destinação do lixo urbano e acabar com os chamados “lixões”.

O senador lembrou que com o marco legal do saneamento básico estabelecido pelo Governo Federal, os municípios precisam universalizar o tratamento de água, lixo e esgoto até 2024, por isso, a necessidade da urgência de uma resolução. Caso o problema não seja resolvido até o prazo limite, os prefeitos poderão ser penalizados pelo Ministério Público.

Alan Rick falou que o projeto foi apresentado ao ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e que recebeu uma resposta positiva. “O ministro é muito comprometido em ajudar o Acre”.

“A continuidade desse trabalho é muito importante para os municípios do nosso estado, que estão sob Termos de Ajustamento de Conduta com prazo batendo à porta para dar fim aos lixões”, disse Alan Rick após a reunião com Waldez em março deste ano.

O senador, que também é presidente da Bancada Federal do Acre, lembrou do suporte imediato dado por Waldez durante a cheia histórica do Rio Acre e das enxurradas que ocorreram em Rio Branco.