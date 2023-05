Alan Rick entrega área de lazer em abrigo e vistoria novo bloco de UBS

Nesta quinta-feira, 25, o senador Alan Rick fez a entrega da piscina e área de convivência coberta com banheiros ao Lar Ester Cameli – Fundação Betel. O novo espaço foi construído com emenda de R$ 400 mil, destinada pelo senador Alan Rick, quando ainda era deputado federal.

O Lar acolhe crianças em situação de vulnerabilidade social, vítimas de abandono e violências. Atualmente, 43 crianças estão abrigadas.

A fundadora da Fundação Betel, pastora Milca Oliveira, explicou que esse é mais um espaço do Lar inaugurado com o apoio do senador. “Recebemos carros para as nossas atividades, conseguimos construir a biblioteca para as nossas crianças e agora mais esse espaço, graças a esse apoio. Agradeço a Deus pela vida do senador que tem sido um canal de benção para a vida dessas crianças e adolescentes e de muitos pais que lutam para se livrar da drogadição em outro projeto que conduzimos através da Fundação, que ele também tem apoiado.” – disse.

Na solenidade de inauguração dos novos espaços, o senador anunciou mais R$ 2 milhões para a construção de uma quadra esportiva e da ampliação da casa do abrigo.

“Eu amo essa obra. O Lar e as outras iniciativas da Fundação Betel transformam vidas e o futuro de crianças, adolescentes e adultos que já não tinham perspectiva, em total situação de vulnerabilidade. Pastor Carlos e a pastora Milca são exemplos de dedicação e cuidado. Vou continuar trabalhando para fortalecer essa e outras instituições que chegam onde, muitas vezes, o Estado não chega.” – declarou Alan Rick.

Unidade de Saúde da Vila Santa Luzia

O senador também visitou o novo bloco da Unidade Mista de Saúde da Vila Santa Luzia, construído com emenda que destinou quando deputado. A primeira etapa de reconstrução da unidade já está concluída e funcionando.

“Vimos como as condições de trabalho desses profissionais melhorou e é claro que isso reflete na qualidade de atendimento dos moradores da Vila e dos ramais próximos. Nossos amigos do governo do estado estão aqui, do núcleo da SEOP e da Sesacre na região, e já garantiram que o prédio antigo que era totalmente insalubre para o trabalho e para receber os pacientes agora também será reconstruído e vai melhorar ainda mais a qualidade da assistência de saúde para essas comunidades.” – concluiu Alan Rick.