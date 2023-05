Aleac aprova projeto que derruba benefício a empresa Gol após contratempos nos voos

Nesta quarta-feira (10), foi decidido pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a aprovação do projeto legislativo para suspender o decreto que concede às grandes companhias aéreas o benefício de isenção no combustível em razão dos contratempos e valores cobrados pela Gol Linhas Aéreas no percurso Rio Branco – Cruzeiro do Sul.

A ação partiu do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) e foi relatada pelo deputado Eduardo Ribeiro. “É uma forma do governo do estado chamar para uma rodada de negociação as empresas aéreas que fazem esse transporte, sobretudo ali de Cruzeiro do Sul, e que por muitas vezes impõem aos seus consumidores uma sobrecarga desnecessária e desarrazoada”, disse Ribeiro.

Conforme ele, a proposição, que já foi votada e aprovada, serve para chamar as empresas para repensarem suas políticas de preços, ele ainda endossou seu caráter pedagógico. “Tem uma disparidade das cobranças que não existem nenhuma justificativa. Nós somos submetidos a ter voos só noturnos num aeroporto internacional, porque se tivesse voos diurnos nenhum deixariam de pousar em função da serração, porque serração só se dá à noite”, destacou.

Eduardo Ribeiro ainda disse que a população do Acre banca uma empresa “que não tem o menor respeito. Acredito que essa votação não vai deixar a Gol mais pobre, mas vai chamar a atenção”, finalizou o parlamentar.

Emerson Jarude (MDB) também se manifestou sobre isso. Segundo ele, o projeto abre uma oportunidade para que as empresas revejam suas tarifas, sobretudo a Gol Linhas Aéreas que faz o trecho Rio Branco – Cruzeiro do Sul. “De fato, esse desconto do ICMS não está sendo repassado para a nossa população. Então, é uma maneira da gente chamar as empresas novamente para uma conversa e fazer com que este desconto chegue na ponta”, apontou Jarude.