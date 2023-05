Aleac realiza ato solene em homenagem à Indústria e lança frente parlamentar

Por ocasião da Semana da Indústria, a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizou nesta quarta-feira (24), véspera do Dia da Indústria, um ato solene conduzido pelo presidente da Casa, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), para homenagear o setor.

No ato foi lançada também a Frente Parlamentar de Defesa e Incentivo da Indústria e do Comércio (Frendic) com o objetivo de dar celeridade às pautas pertinentes ao setor e garantir emendas parlamentares para execução de projetos.

“Com essa Frente pretendemos dar a contribuição desta Casa para fortalecer a Indústria. Estive recentemente no Peru, a convite do secretário, onde pude ver de perto o trabalho desenvolvido pela pasta e a necessidade de fortalecermos o segmento, o comércio exterior para desenvolver o nosso estado”, justificou Gonzaga.

Para o presidente da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), José Adriano, o momento é importante para selar o apoio das instituições em torno do desenvolvimento do estado.

“Esse bom relacionamento entre os organismos de governo é estratégico. O nosso estado é pequeno e por isso precisamos convergir sabendo dialogar entre as instituições pra gente se somar e enfrentar as dificuldades, caminhar junto e buscar as soluções. Esta Casa aqui é importante tendo nos dado de presente a aprovação do programa de compras governamentais, o Comprac, que hoje nos deixa à vontade para atrair novos investimentos pro Acre, com a manutenção dos empregos. Então, é um dia muito feliz pra gente”, comemorou.

O secretário de Estado de Indústria, Comércio e Tecnologia (Seict), Assurbanipal Mesquita, destacou os avanços. “Estamos vivendo um momento de grande integração institucional entre os governos estadual, federal, a federação com sindicatos patronais que são as empresas que geram emprego e estamos aqui para agradecer à assembleia e aos deputados pelo apoio à indústria como elo no desenvolvimento do estado”, disse.

Para Assurbanipal, o grande desafio de industrializar o Acre passa pela necessidade de gerar riquezas, emprego e renda. “A indústria é o caminho para o nosso desenvolvimento e o governo está muito comprometido em fortalecer cada vez mais e precisamos da assembleia porque é por aqui que passam as medidas e leis”, frisou.

Como exemplos, ele mencionou também o Comprac e anunciou o Projeto de Lei da Inovação que deve ser encaminhado ao Legislativo. “Tata-se de um novo marco legal para fortalecer a indústria local, agregando valor e inovação aos produtos”, explicou.

Também estava presente e o primeiro secretário da mesa diretora, deputado Nicolau Júnior e os demais deputados Edvaldo Magalhães, Pedro Longo, Fagner Calegário, Pablo Bregense, Maria Antônia, Michelle Melo,Emerson Jarude, André Vale, Tadeu Hassem, além de diversos dirigentes sindicais das empresas e representantes da indústria e do comércio.