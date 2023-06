Aleac sedia 2ª reunião do Parlamento Amazônico com mais de 60 deputados

Com a presença de deputados e deputadas estaduais dos nove estados que compõem a Amazônia Legal, a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realiza nesta quarta-feira (31) a 3° Reunião Ampliada de 2023 do Parlamento Amazônico que pretende debater como temas principais a aviação comercial, a viabilidade do Projeto Multimodal Manta, potencial da agência para alavancar os produtos da Amazônia no mercado internacional e o elo de integração trinacional.

A primeira mulher a presidir o Parlamento Amazônico, Edna Auzier (PSD- AP), destacou a importância do debate. “O que acontece, hoje, aqui é a integração de estados que desejam o desenvolvimento da nossa região. Temos uma Amazônia rica, mas a população é pobre. Precisamos nos unir, temos que ouvir a população dos estados”, explica.

Na 2ª Reunião de 2023 aconteceu na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) no último dia 27 de abril, o debate transcorreu em torno de pautas como a regularização fundiária, a infraestrutura, o transporte, e meio ambiente regularização fundiária,

O Parlamento Amazônico é uma associação que tem de 20 anos de existência e reúne, ao todo, 270 deputados estaduais dos nove estados que compõem a Amazônia Legal: Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins e Mato Grosso.

Em Rio Branco, sede do Parlamento estadual acreano, o encontro será presidido pelo deputado Luiz Gonzaga (PSDB), presidente da mesa diretora da Aleac. Ao lado dele estarão; a deputada Edna Auzier (PSD-AP), presidente do Parlamento Amazônico; o deputado Nicolau Júnior (PP), primeiro secretário da Aleac; deputado Marcelo Cruz, presidente da Assembleia Legislativa de Rondonia; o deputado estadual Fabricio Furla, segundo vice presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá; e o deputado Adjuto Afonso, vice-presidente da União Nacional Dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale).

Palestras

-“Aviação Comercial de Passageiros na Amazônia” (virtualmente) – com TIAGO SOUSA PEREIRA – Presidente da ANAC;

-“Viabilidade do Projeto Multimodal Manta (Equador) Manaus (Brasil) – ARTHUR DE FREITAS LISBOA – Coordenador Geral de Comercio Exterior e Assuntos Internacionais da SUFRAMA;

-“A Exploração do Petróleo no Amapá” – MARCELO RAMOS – Chefe do Gabinete de Relações Institucionais da Petrobrás;

-“O Acre, como Elo de Integração Trinacional” – ASSURBANIPAL MESQUITA – Secretário de Estado de Industria, Comércio, Ciências e Tecnologia do Acre.