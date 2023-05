Alesson é apresentado no São Francisco e pode ser opção no domingo

Depois de disputar o Campeonato Estadual pelo Humaitá, o atacante Alesson foi apresentado nesta quinta, 18, no Carlos Simão, e é o mais novo reforço do São Francisco para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série D.

“Passei duas semanas em casa, mas estava na academia e jogando Fut7. Se o professor (Zé Marco) quiser vou para o jogo no domingo”, disse o atacante.

Espera regularização

O técnico Zé Marco espera a regularização do atacante Alesson e se isso correr, o atleta será relacionado para a partida contra a Tuna Luso. A partida será no domingo, 21, às 16 horas, no Florestão. “É uma opção importante porque muda a maneira do nosso ataque atuar”, comentou Zé Marco.

Define titulares

Zé Marco comanda um coletivo com a duração de 50 minutos nesta sexta, 19, e define os titulares para o confronto contra a Tuna. O São Francisco foi goleado pelo Princesa do Solimões no último fim de semana e vai tentar a recuperação.

Alesson é mais uma opção de ataque no São Francisco/Foto ContilNet