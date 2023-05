Alfa Nero: dono de megaiate abandonado no Caribe há mais de um ano ainda não foi localizado; veja fotos

O mistério sobre quem é o dono da embarcação, avaliada em US$ 120 milhões (cerca de R$ 595 milhões), atracada há mais de um ano em Antígua e Barbuda, no Caribe, tem deixado as autoridades locais em alerta, já que este ainda não foi localizado.

Segundo a Bloomberg, o país caribenho afirma que o Alfa Nero – um iate de luxo de 81 metros de comprimento que acomoda 12 pessoas e tem uma piscina infinita que se transforma em heliporto – pertence a Andrey Guryev, bilionário da indústria dos fertilizantes que enfrenta sanções internacionais. Mas os advogados do magnata de 62 anos em Londres reafirmaram que a embarcação não é dele.

Guryev, que tem um patrimônio de US$ 10,1 bilhões de acordo com o Bloomberg Billionaires Index, é o fundador e maior acionista da PhosAgro, uma das maiores empresas de fertilizantes da Europa. Ele é alvo de sanções por parte dos Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia por seus laços com o Kremlin.

“Relatórios do Embaixador de Antígua e Barbuda em Washington, EUA, dizem que o Tesouro dos EUA e o Departamento de Estado dos EUA estão colaborando para permitir que um novo proprietário tome posse e tenha permissão para navegar livremente nos EUA, pelos oceanos e outros lugares”, indica Antígua e Barbuda, em nota ao Loop Caribbean.

Atendendo a um pedido dos Estados Unidos, as autoridades de Antígua revistaram a embarcação no ano passado, operação que foi observada pelo FBI.

Navio fantasma

Antigua, que apreendeu a embarcação formalmente em abril e içou uma bandeira antiguana, agora, quer se livrar do que considera um navio abandonado. Por medida de segurança, colocou dois guardas de segurança no cais.

As autoridades locais afirmam que o Alfa Nero tornou-se um perigo flutuante. E caro. Cinco tripulantes ainda vivem na embarcação e querem receber o pagamento atrasado. O diesel para manter o gerador funcionando custa uma pequena fortuna. As contas estão se acumulando desde que Antigua assumiu o controle do megaiate, com as despesas equivalente a R$ 555 mil por mês sendo custeada pela marinha local.

As autoridades pediram aos EUA que suspendessem suas sanções ao iate para que Antígua pudesse leiloá-lo pelo lance mais alto, e, assim, pagar as despesas. O site local Loop Caribbean apurou que o governo local já recebeu mais de 20 propostas para venda do barco. O valor da transação deverá ser utilizado para quitar dívidas.