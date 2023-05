“Ainda é prematura toda e qualquer candidatura”, diz Alysson sobre disputa em 2024

Após a divulgação de um pesquisa eleitoral que avalia a preferência dos eleitores de Rio Branco na disputa pela Prefeitura no pleito do ano que vem, o ContilNet ouviu o secretário de governo Alysson Bestene sobre seu desempenho nos números. Apesar de ser apontado como o preferido do governador Gladson Cameli, para a disputa pelo Progressistas, Alysson ainda não aparece com percentual alto.

“A gente tem focado em cuidar das pessoas acima de tudo, trabalhando lado a lado com o governador Gladson pensando em prol da população do estado do Acre. Ainda é prematura toda e qualquer candidatura para o próximo pleito, mas lógico que nós que fazemos parte de um partido político estamos envolvidos entendemos que no momento certo, se assim for o desejo do partido e do próprio governador que é a maior liderança política do nosso partido e do Estado do Acre nós estaremos prontos para qualquer desafio”, disse.

Indagado se, a partir dos números atuais, pretende trabalhar para que seu nome cresça e se viabilize eleitoralmente, Alysson Bestene repetiu que tem pensado acima de tudo em trabalhar pela população.

“O trabalho, através da secretaria que represento que é a secretaria de governo é nesse intuito: atender a nossa população. Se isso já reflete no crescimento do nosso nome diante desse trabalho, eu tenho certeza que isso vai ser avaliado pela população do meu município, que é Rio Branco, e consequentemente do estado todo”, destacou.

Sobre como fica a relação com o atual prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, na atual conjuntura, tendo ele declarado que é candidato à reeleição, Alysson diz que é a melhor possível. “Acima de tudo a gente tem que colocar o interesse da população. Quando a gente trabalha em parceria governo do Estado e Município quem ganha é a população e isso não muda nada. Vamos sempre tentar fazer, enquanto secretaria de governo, com que as ações cheguem na ponta através das nossas parcerias. Isso não afeta o nosso trabalho”, concluiu.