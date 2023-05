Ameaçada de novo processo, Luisa Mell enfrenta ação contra ex-advogado

Nesta semana, o nome de Luisa Mell ganhou destaque após um novo escândalo envolvendo o seu, até então, chamado Instituto Luisa Mell, que foi rebatizado de Instituto Caramelo. A ativista das causas animais foi acusada de jamais ter contribuído com um centavo para a associação, que alegou, ainda, se manter a partir de doações feitas por seus apoiadores. Após a troca de farpas entre as partes, os representantes do Instituto Caramelo disseram que pretendem acionar a Justiça contra a loira.

Pois bem. Esta colunista, que está sempre de olho em tudo, descobriu que Luisa responde por outras causas na esfera legal, não sendo esse seu primeiro desafio perante a Justiça brasileira. No ano passado, o advogado Francisco Angelo Carbone Sobrinho ajuizou uma ação contra a apresentadora, alegando não ter recebido os honorários acordados verbalmente após defender a artista em três processos. Ele cobra o valor de R$ 52 mil.

Esta coluna, de apenas seis leitores, traz agora, com exclusividade, novos desdobramentos do caso. A advogada da ativista já havia se manifestado informalmente sobre o caso. No entanto, nós descobrimos que já foi apresentada nos autos uma “Contestação”, ou seja, a peça de defesa de Luisa Mell. No documento, a apresentadora diz que, de fato, as demandas mencionadas por Francisco existiram, e que houve algum nível de atuação de sua parte em todas elas. Mas, segundo ela, o profissional não teria sido contratado para atuar em todos os casos que menciona na Petição Inicial.

Ainda de acordo com Luisa, o advogado teria agido de forma antiética desde o início da relação. Francisco foi acusado de se aproveitar de momentos de fragilidade da ativista apenas para lucrar com o fato de contar com uma personalidade pública em seu prol de clientes. Isso teria acontecido em um momento delicado da vida dela, que estava em grande destaque na imprensa.