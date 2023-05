Amigas de Juliana Bonde levantam saia da musa e passam a mão onde não deviam: “Molhou mesmo”

Juliana Caetano, vocalista do Bonde do Forró, resolveu usar uma roupa pra lá de polêmica na noite do último domingo (14) ao se apresentar. A celebridade usou uma saia PP e mostrou até demais.

“Essa noite foi boa”, escreveu na legenda da publicação. Já na foto, Juliana Caetano aparece com uma saia pequena demais e, durante sua dança, as amigas da subiram o tecido, revelando seu fio-dental chamativo. Atualmente, a musa já conta com mais de 6,3 milhões de seguidores no Instagram.

“Um dia ainda vou nesse show, deve ser maravilhoso”, afirmou um fã no campo de comentários. “A minha vontade era conhecer essa beldade”, disse mais um.