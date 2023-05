Ana Maria Braga dedicou um espaço do programa Mais Você, nesta segunda-feira (8), para prestar homenagem à Palmirinha Onofre, que morreu neste domingo (7), aos 91 anos, em decorrência de complicações de problemas renais, e caiu no choro.

A apresentadora não escondeu a emoção com a perda, durante uma conversa ao vivo com Tânia, Nancy e Sandra, as filhas da saudosa culinarista, durante o velório realizado em São Paulo.