Segundo a Anatel, no momento, 1.423 cidades brasileiras passam a ter a faixa de 3,5 GHz liberada para utilização por estações do 5G. Além disso, para acessar os serviços, é preciso ter aparelho de celular compatível com a tecnologia.

Vale ressaltar que a liberação da faixa não significa que redes do 5G serão instaladas de imediato nos municípios. De acordo com a Anatel, a instalação antecipada de estações de quinta geração nessas cidades depende do planejamento individual de cada operadora.