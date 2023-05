Andirá derrota Sena Madureira no duelo de favoritos no Sub-20

Em um jogo bem disputado e com boas alternativas, o Andirá/Santa Cruz venceu o Sena Madureira por 2 a 1 na tarde desta terça, 23, no Florestão, em um duelo válido pela fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-20. Bolt e Mamude fizeram os gols do Morcego enquanto Alifi anotou para a equipe do Vale do Iaco.

Falhas e contra-ataque

A partida começou igual e com as equipes tentando jogar em velocidade. O zagueiro Marcelo falhou, e Bolt abriu o placar. Não demorou muito e foi a vez do zagueiro Ícaro errar e Alifi empatou.

No segundo tempo, os técnicos Maydenson Costa (Andirá) e Artur Oliveira (Sena Madureira) realizaram mudanças. Os dois perderam oportunidades e em um contra-ataque, nos acréscimos, o meia Mamude decidiu para o Morcego.

Fala treinadores!

“Conseguimos uma grande vitória, mas é preciso seguir trabalhando. O campeonato é difícil, mas esses três pontos serão fundamentais para conquistarmos uma vaga na semifinal”, disse Maydenson Costa.

“Perdemos muitos gols. Poderíamos ter decidido a partida no segundo tempo. Minha equipe também caiu muito na parte física e isso acabou pesando”, avaliou Artur Oliveira.