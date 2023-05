Andirá e São Francisco fazem jogo de abertura do Estadual Sub-20

Andirá/Santa Cruz e São Francisco fazem nesta terça-feira (16), a partir das 14h45, no Florestão, o jogo de abertura do Campeonato Estadual Sub-20. A competição garante ao campeão a vaga do Acre na Copa São Paulo de 2024.

Favorito ao título

O Andirá/Santa Cruz entra na disputa da competição como um dos favoritos ao título. O Morcego ficou com vice-campeonato em 2022, mas sofreu mudanças importantes para a atual temporada.

Maydesson Costa, ex-Atlético, será o treinador e alguns atletas ex-Galo resolveram seguir o mesmo caminho do comandante.

São Francisco é aposta

A diretoria do São Francisco “entregou” para Dário Marçal, ex-Plácido de Castro, o comando do Sub-20. O time entra na disputa sonhando em ser a surpresa do torneio.