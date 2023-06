Andirá/Santa Cruz quer seguir líder e o Independência busca a recuperação

Andirá/Santa Cruz e Independência fazem nesta terça, 30, a partir das 14h45, no Florestão, um jogo importante pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-20. O Morcego soma 6 pontos e quer seguir na liderança da competição enquanto o Tricolor vai tentar a recuperação no torneio.

Pode mudar

O elenco do Andirá/Santa Cruz fechou a preparação na tarde dessa segunda, 29, no Juventus, e o técnico Maydenson Costa avalia a possibilidade do meia Mamude começar o confronto como titular.

Primeira vitória

Depois da derrota na estreia para o Vasco, o Independência vai tentar a recuperação no torneio.

A comissão técnica trabalhou bastante a parte coletiva e o objetivo é que a equipe possa render mais no duelo contra o líder.