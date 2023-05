Anitta é processada por dançarina por aparição durante 2 segundos em série

Anitta, a Netflix e a Conspiração Filmes foram processadas pela dançarina Kelly Tavares dos Santos por uso indevido da sua imagem na série documental Anitta – Made in Honório, lançada em 2020. Segundo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Kelly pede pagamento de danos morais e materiais da ordem de R$ 25 mil (divididos entre todos os citados). O caso está em andamento na 40ª Vara Cível da Comarca da Capital.

De acordo com informações do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, a dançarina aparece por apenas dois segundos no terceiro episódio da série documental que mostrar o dia-a-dia de Anitta.