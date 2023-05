Anitta manda blogueiro enfiar dedo no ânus e cheira para vender perfume íntimo

Para divulgar sua carreira internacional, Anitta topa tudo. Tudo mesmo! Neste domingo (21), foi divulgado um vídeo em que ela manda o youtuber Caleb Pressley enfiar o dedo no ânus e depois cheira o indicador dele na frente das câmeras. Descrente que ele seria capaz de seguir suas ordens, a cantora ficou enojada ao sentir o odor.

O assunto surgiu após Pressley pedir para Anitta revelar um segredo que ela nunca havia contado para ninguém e que poderia destruir sua carreira. Ela disse que não gostava de falar sobre isso, mas que tem uma tatuagem próxima ao ânus.

Por uma confusão com o uso de preposições em inglês, a cantora acabou dizendo que a tatuagem ficava dentro do ânus, o que surpreendeu o youtuber. Depois de desfazer o erro, Anitta contou que até lançou um perfume para deixar as partes íntimas mais cheirosas.

Ela explicou que, ao longo do dia, as duas partes do bumbum ficam se esfregando e transpiram, o que acaba provocando um odor desagradável. Caleb duvidou da teoria da funkeira, que o desafiou a ir para os bastidores, colocar seu dedo no ânus e depois voltar para que ela cheirasse.

Pressley se afastou durante um tempo, mas a brasileira duvidou que ele teria coragem de seguir suas instruções. Quando ele voltou, ela de fato cheirou o dedo do youtuber. A reação dela foi de embrulhar o estômago. Veja: