Ao citar problemas do Acre, Gonzaga diz que deputados precisam agir como os do Nordeste

Pela primeira vez, o Acre recebe uma reunião do Colegiado do Parlamento Amazônico. Nesta quarta-feira (31), o plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), reúne parlamentares dos 9 estados que compõem a Amazônia Legal: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. A expectativa é de que 60 deputados participem do encontro.

O presidente da 16ª legislatura da Aleac, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), elencou durante entrevista ao ContilNet, os problemas enfrentados pelo Acre e pela Região Norte que precisarão ser debatidos pelo Parlamento.

“A aviação na Região Norte precisa ser aprimorada. Outro problema é a regularização agrária. Existe em todos os estados da Amazônia. Precisamos nos unir para que nossa região possa crescer. Temos bancos de fomento para isso, mas os proprietários não podem fazer os empréstimos porque não têm documento da terra”, disse Gonzaga.

O deputado aproveitou para usar a Região Nordeste como exemplo de união entre os parlamentares. “Eles se unem e lutam pelo Nordeste. Nós precisamos fazer a mesma coisa pelo Norte. Só unidos conseguiremos resolver os problemas da região”, finalizou.