AO VIVO: podcast ContilNet Esporte entrevista o presidente do Rio Branco

O Podcast Esporte do ContilNet recebe o presidente do Rio Branco, Valdemar Neto. O atual comandante do Estrelão assumiu um clube quase falido e, agora, sonha com novos dias de glória para o clube mais antigo do esporte acreano.

“Estou cumprindo o meu último ano do segundo mandato, mas acho que essa história ainda não terá um fim. O Rio Branco ainda precisa de muito trabalho e estou disposto a colaborar com o clube, que é uma das paixões da minha”, declarou Valdemar Neto.

O podcast será transmitido no YouTube do ContilNet. Acompanhe: