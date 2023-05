O senador pelo Acre Marcio Bittar (União Brasil) é o entrevistado do ContilNet nesta sexta-feira (5). O bate papo será conduzido pelo jornalista Tião Maia.

A entrevista, que acontece às 18h, será transmitida no YouTube do ContilNet e na página do Facebook.

Durante a entrevista, o senador deve abordar a política acreana e projetos para o Acre.

Acompanhe: